Wilfred Genee verrast gasten met zangkunsten

Dat meldt Giel Beelen op Twitter. „Kom ik zaterdag bij Chefs at the Parc gewoon Wilfred Genee tegen. En ik met een wijntje op, kondig hem aan om een moppie te zingen”, schrijft hij bij een filmpje waarop Genee te horen is. „En dat doet ’ie dan toch wel heel nice”, is het positieve oordeel van de radio-dj over zijn Veronica-collega.

Ook fans kunnen de spontane actie van Genee waarderen. „Hij heeft wel de ballen om daar te gaan staan!” En: „Goed gedaan, zelfs terwijl de pianiste de verkeerde akkoorden speelt.”

Chefs at the Parc is een evenement waarin driesterrenchef Jacob Jan Boerma vier dagen lang internationale chefs ontving om te koken voor gasten.