Duncan Laurence vindt Pinkpop enorme eer

„Ik twijfelde geen seconde. Ik zei gelijk: ’Yes, let’s go, we gaan ervoor”, vertelt Duncan. De zanger beklimt maandag 10 juni het podium van het festival in Landgraaf. Hij brengt hier een ’setje van ongeveer een uur aan eigen werk’ ten gehore.

De show op Pinkpop is volgens Duncan een goede oefening voor zijn concert volgend jaar in de Amsterdamse Ziggo Dome. Voor zijn grootste concert tot nu toe op 26 maart voelt de zanger nog geen druk. „Dat is niet wat ik nu voel. Ik denk dat het belangrijk is dat je je gewoon focust op de muziek”, zegt hij. „Ik ga deze zomer de studio in om nieuwe muziek af te maken. Er komt veel moois aan. Als je de focus op de muziek houdt, dan denk ik dat het wel goed komt.”

De zanger kan nog steeds maar moeilijk bevatten dat hij het Eurovisiesongfestival heeft gewonnen. „Ik word nog steeds elke dag wakker met de gedachte: Jeetje, het is gewoon gebeurd: wauw.”