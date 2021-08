Miljoenenjacht keert in september terug op de buis

Linda de Mol, die het programma al sinds het eerste seizoen presenteert, heeft er zin in. „De Postcode Loterij Miljoenenjacht gaat alweer haar 38e seizoen in, er staan inmiddels meer dan 200 afleveringen op de teller. En elke keer vind ik het ontzettend leuk om te doen”, laat ze weten. „Ik hoop dat ik dit seizoen iemand miljonair kan maken, zoals een aantal keren is gelukt, maar dat is alweer drie jaar geleden.”

De eerste aflevering van het programma werd in 2000 uitgezonden. De Mol nam het programma in 2019 mee toen ze van RTL vertrok naar Talpa.