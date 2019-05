Nance Coolen stoort zich aan ’vriendjespolitiek in tv-land’

Het laatste grote tv-programma dat Nance presenteerde, was Staatsloterij: Puur Geluk in 2015 en 2016. Toen haar contract verliep, was het Ruben Nicolai die de presentatie overnam. Er kwam niets voor terug en ze was vervolgens alleen nog een jaartje te zien in RTL Woonmagazine. „Daarna viel het een beetje stil, hè?” Graag praat ze daar niet over, want ze heeft gemerkt dat als zij zich als BN’er uitspreekt over haar werk, de goegemeente vindt dat ze ’niet mag miepen’. „Dat vind ik wel lastig.”

Toch wil ze wel een theorie delen, die volgens haar verklaart waardoor ze zo weinig tv-werk krijgt. „Ik denk dat ik – en dan vertel ik eigenlijk niets nieuws – maar weer eens heb gezien hoe ongelooflijk veel vriendjespolitiek er is in tv-land. Er zijn nu mensen die zeggen: ‘Dat wist je toch al lang?’ Maar toch verbaast me dat dan weer. Dan denk ik: ’Jeetje mina, waarom?’” Eerlijk vindt ze het niet. „Dan heeft men het wel eens over de gunfactor, maar het is net alsof alleen maar vrienden elkaar dingen gunnen. Ik vind dat niet altijd heel erg fair.”

Ze wil niet alleen maar de schuld bij anderen leggen. „Het is natuurlijk niet altijd alleen maar de ander, eerlijk is eerlijk. Misschien heb ik niet altijd de goede keuze gemaakt qua programma.” Toch vindt ze dat ze bijvoorbeeld Puur Geluk goed gedaan heeft. „Van een aantal mensen heb ik een paar heel mooie complimenten over gehad. Jammer dat een ander dan besluit dat iemand anders dat moet gaan doen – dat is dan zo.”

Toch hoopt ze nog op een revival - ’Kijk naar Beau van Erven Dorens’ - en merkt ze de laatste tijd wel weer wat interesse voor haar als presentatrice. Maar daarover praten mag ze nog niet.