Kapotte gitaar Marilyn Manson geveild

Het instrument werd door zowel Rob als frontman Marilyn Manson gesigneerd. Ook schrijft de gitarist een persoonlijke boodschap voor de winnaar van de veiling en een certificaat over de geschiedenis van de gitaar. De waarde van de Gibson Les Paul wordt geschat tussen de 4000 en 4500 euro.

Rob sloeg de gitaar kapot op het podium tijdens de Rape of the World Tour. „Mijn irritatie op die specifieke dag begon al tijdens de soundcheck. Ik was net in zee gegaan met een nieuw bedrijf dat me de nieuwe bruggen voor mijn gitaar bracht, en mijn technicus had de hele dag geprobeerd om van de buzz in de brugzadels af te komen. Toen de show begon, brak ik meteen een snaar. Mijn technicus gaf me er nog een en die knapte ook”, blikt hij terug.

„Als ik aan het optreden ben, ga ik helemaal op in het moment: ik voel de adrenaline door mijn lichaam gieren, helemaal als het publiek losgaat. Toen er daarna nog een snaar knapte, werd ik echt pissig en sloeg ik de vierde gitaar van de avond kapot. Dat was deze Gibson Les Paul.”

Fans kunnen een week lang bieden op het instrument.