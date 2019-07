’Diddy datet met ex van zoon (22)’

In maart werd ook al gefluisterd dat Diddy en Lori aan het daten waren, dat werd later door ingewijden ontkend. De twee werden echter woensdag weer samen gespot in New York. Ook het feit dat ze beiden een matchende outfit droegen, wakkerde de geruchten flink aan.

Diddy zag vorig najaar zijn knipperlichtrelatie met Cassie na ruim tien jaar stranden. Lori, de dochter van presentator Steve Harvey, was tot vorig jaar verloofd met voetballer Memphis Depay.