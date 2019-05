Elstak met Rainbow in the sky in Gelredome

„Met het jarenlange succes van Rainbow in the Sky en het feit dat het 25 jaar geleden is dat deze track is uitgebracht, is dit het moment om het groots te vieren. Wat is dan een betere plek dan het Gelredome? Daar zijn de middelen aanwezig om een spectaculaire show te laten plaatsvinden, waar mensen jaren later nog over praten”, vertelt Elstak in het radio-interview. Het optreden zal het eerste dj-concert in de Gelredome worden sinds 2007.

In de komende weken worden ook de namen van gastartiesten bekend gemaakt, met wie Elstak al heeft samengewerkt of in de toekomst nog mee zal werken. De kaartverkoop begint op 6 juni.