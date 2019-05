Olcay Gulsen doet boekje open over vreemdgaande ex

„Nou ja, ik ben honderd keer gebleven, dus ik zou echt een huichelaar zijn als ik nu zou zeggen ’Ik ga weg’”, aldus Olcay bij LINDA.tv. Om welke ex het gaat laat ze in het midden.

Ook voert de presentatrice een van haar beweegredenen om te blijven aan. „Misschien omdat ik een beetje nonchalant ben en omdat het zo'n gedoe is om uit elkaar te gaan.''

Of ze zelf denkt ooit vreemd te gaan? „Nee, ik vind vreemdgaan echt goedkoop gewoon”, luidt haar antwoord. Wanneer ze moet kiezen tussen regelmatig seks hebben of alleen eindigen, antwoordt ze dat ze er niet aan moet denken ’nog de komende veertig jaar te moeten doen’. „Het voelt als werk gewoon.” Wel laat ze weten dat ze momenteel heel gelukkig is met haar nieuwe vriend: Ruud de Wild.