Pink over botox: ’Ik wil dat mijn kinderen weten wanneer ik boos ben’

„Lieve ik. Je wordt ouder. Ik zie rimpels. Vooral als je lacht”, begint de muzikante een reeks tweets. „Je neus wordt groter. Het voelt gek om aan deze nieuwe realiteit te wennen. Maar je neus lijkt op die van je kinderen en je rimpels verschijnen als je lacht. En ja, jij idioot, je hebt gerookt.”

Ze vervolgt het goede gesprek met zichzelf: „Af en toe denk je eraan iets te laten veranderen aan je gezicht. Maar dan kijk je naar een show en wil je zien hoe de hoofdpersonen zich voelen, maar hun gezicht beweegt niet. Daar kan ik niet achter staan. Dat kan ik gewoon niet. Ik wil dat mijn kinderen het weten als ik boos ben.”

In haar afsluitende tweet laat Pink, die in september 40 werd, weten het ’gelukkig’ nooit van haar uiterlijk te moeten hebben. „Dus wen er maar aan, want ik ga ouderwets oud worden. (Dus als een baas in een tutu met 50 kilometer per uur op dertig meter hoogte). Yess!”

De zangeres kreeg bijval van collega Kelly Clarkson. „Ik snap hoe je je voelt”, aldus de muzikante maandag op Twitter. „Nou ja, behalve dat door de lucht vliegen dan. Ik hou de boel in de gaten op de grond, hou jij alles veilig in de lucht. Ik hou van teamwork.”