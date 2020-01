Billie Eilish grote winnares Grammy Awards

Eilish won in de meest aansprekende categorieën: Record Of The Year (Bad Guy), Album Of The Year (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Best New Artist, Best Pop Vocal Album (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) en Song Of The Year (Bad Guy). Haar broer Finneas werd beloond met een Grammy als Producer Of The Year voor het winnende album.

De tiener kon het allemaal nauwelijks geloven. „Ik keek altijd naar de Grammy’s op televisie, maar nooit had ik gedacht hier op dit podium te staan. Laat staan beloond te worden met prijzen. Dit is geweldig en onwerkelijk tegelijkertijd”, aldus Billie.

Haar broer voegde daaraan toe: „Wij schreven nooit muziek om een Grammy te winnen, maar omdat we dat leuk vonden en ons gevoel daarin kwijt konden. Dat deden we gewoon thuis op zolder. Dus laat dit een inspiratie zijn voor al die kids die op hun kamertje liedjes schrijven of muziek maken, want dit kan het resultaat zijn.”