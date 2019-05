’Truusbeelden’ van de barones

Charlotte van Pallandt in de deuropening van haar atelier in Noordwijkerhout. Ⓒ Foto’s Museum De Fundatie

Charlotte Dorothée barones van Pallandt (1898-1997) was geboren met de spreekwoordelijke zilveren lepel in haar mond en voorbestemd om een keurige diplomatenvrouw te worden. Ze trouwde op 21-jarige leeftijd een graaf die inderdaad diplomaat in Bern was. Maar nog geen vier jaar laten verliet ze haar man, smeet haar trouwring uit het raam van de trein en vertrok naar Parijs om kunstenares te worden.