In het programma Bevallen met... loopt Fatima Moreira de Melo mee in een verloskundigenpraktijk en maakt geboortes van dichtbij mee. De 40-jarige oud-hockeyster is momenteel gewenst kinderloos. „Soms worstel ik daar best mee. Want hoe zeker weet ik dat ik het niet wil?”