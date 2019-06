Recent zette regisseur Ralph Fiennes in The white crow ook al de jeugd en doorbraak van balletgod Rudolf Nureyev in de schijnwerpers . In Yuli doet de Spaanse cineaste Icíar Bollaín nu hetzelfde met Acosta. Waarbij zij zich baseerde op diens autobiografie No way home (2008).

De danser speelt in een deel van de film zichzelf. Als artistiek leider van een dansgezelschap waarmee hij werkt aan nieuwe choreografieën, blikt de echte Carlos Acosta in Yuli terug op zijn verleden. In flashbacks wordt hij daarbij gespeeld door twee jongere dansers.

Naar school wil de kleine Carlos – vaker Yuli genoemd -niet.Als jongste telg uit een arm gezin schuimt hij liever de straten van Havana af. Tot zijn strenge vader Pedro (Santiago Alfonso) hem naar de door de Cubaanse staat gefinancierde balletacademie stuurt. In de hoop dat ze zijn opstandige zoon daar wat discipline zullen bijbrengen en hem in ieder geval geregeld te eten geven. Eerst stribbelt Yuli hevig tegen, maar dan gaat er een wereld voor hem open.

Paul Laverty, de vaste scenarist van Ken Loach, bewerkte Acosta’s levensverhaal tot een script dat soms nogal onoverzichtelijk zigzagt door de tijd en wel erg veel nadruk legt op de diens jonge jaren. Het sterkst is Yuli dan ook als Carlos z’n eigen herinneringen in wonderschone dans vervat en de film zijn bewegingskunst van biografische context voorziet.