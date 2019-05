Brabantse geheimen ✭✭✭

Gewone mensen, een geheim, het Brabantse land: auteur Jan van Mersbergen (1971) schrijft er graag over, en dat doet hij goed. Naar de overkant van de nacht uit 2011, over een stille drinker in de carnavalsnacht, leverde hem verdiend de BNG Literatuurprijs op. In zijn nieuwste, De onverwachte rijkdom van Altena keren dezelfde zaken terug, inclusief een naar binnen gekeerd perspectief.