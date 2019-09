’Plekken vol plezier’

Ga bijvoorbeeld eens prettig cultuur snuiven in je zwembroek.

Er zijn diverse monumentale zwembaden te bezoeken tijdens de Open Monumentendagen. Zoals de pas gerenoveerde Papiermolen in Groningen, die zaterdag zijn deuren opent. Het bad is legendarisch geworden dankzij Erica Terpstra, die hier in 1964 haar record op de 400 meter wisselslag vestigde.

Het buitenbad werd ontworpen door architect Jac Koolhaas die zich liet inspireren door het olympische zwembad van Helsinki. Het bestaat uit vijf aan elkaar geschakelde bassins. Vooral de entree van het zwembad is speciaal: een ovaalvormige betonnen constructie die de zwemgast vanuit het hoofdgebouw langzaam dalend naar het pierenbadje voert.

Tijdens de laatste herstelwerkzaamheden is een prachtige muurschildering op de tribune in ere hersteld.

© Twycer / www.twycer.nl

Varen met ijsbreker

Zin om een tochtje op een echte ijsbreker uit 1900 te maken? Haast je dan morgen of zondag naar het Scheepvaart Museum in Amsterdam. Speciaal voor dit Open Monumentenweekend laat het De Christiaan Brunings drie keer per dag uitvaren. In een uurtje vaar je o.a. langs het beeld van de Zeeman op de uitkijk, de Ertshaven en Passenger Terminal van Amsterdam. Natuurlijk kun je aan boord ook in de salon rondkijken en vragen stellen aan de bemanning over het schip. De vaartijden zijn: 11:00, 13:00 en 14:30 uur. Let op: wie aan boord wil, moet wel in het bezit zijn van een geldig museumkaartje.