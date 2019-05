Taron Egerton ’door’ Elton John naar de toneelschool

Taron Egerton dankt het aan een lied van Sir Elton John dat hij doorging op de toneelschool Ⓒ Hollandse Hoogte

Lang voordat Taron Egerton in de huid kroop van Elton John had hij al een speciale connectie met de zanger. De acteur zong namelijk Eltons hit Your Song tijdens zijn auditie voor de toneelschool, zegt hij tegen het Australische 10 Daily.