Maakte Cruz Beckham einde aan relatie voor muziekcarrière?

Cruz en Bliss waren anderhalf jaar samen. Ⓒ Getty Images

Het is over en uit tussen Cruz Beckham (17) en Bliss Chapman (16), met wie hij anderhalf jaar geleden de liefde vond. De jongste zoon van David en Victoria Beckham timmert momenteel hard aan de weg om een muziekcarrière van de grond te krijgen. Is de relatiebreuk de prijs die hij moet betalen om in zijn moeders voetsporen te kunnen treden?