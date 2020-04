Timur Perlin terug naar 3FM: ’Ik heb liever niet dat mensen naar me luisteren’

Perlin maakte na vier jaar zijn comeback bij het kwakkelende 3FM en hoeft dus niet te vrezen voor hoge luistercijfers. Dat hij nu minder luisteraars heeft dan bij Radio 2, vindt hij ook zeker niet erg. „Mijn enige doel is een zo leuk mogelijk radioprogramma maken. Met precies de muziek die we nu op 3FM draaien, vernieuwend en concessieloos.”

De radio-dj noemt zichzelf een underdog, waardoor hij perfect op zijn plek past bij 3FM. „Hoe groter het publiek dat je wil bereiken, hoe meer je de randen van je programma moet afhalen, op zoek naar de grote gemene deler. Ik werk liever vanuit het hart.”

Intiem

De diskjockey droomde over 3FM toen hij werkte bij Radio 2. De knoop werd doorgehakt toen hij wat langer inviel voor Rámon Verkoeijen, die met een burn-out thuis zit. Nu is het voor hem het perfecte moment om radio te maken, vertelt Perlin.

„Radio blijkt bij uitstek geschikt voor deze tijd. Het is het ultieme quarantainemedium. Straks, als de crisis voorbij is, wordt alles weer anders. Nu is het even heel intiem. Daar geniet ik van.”