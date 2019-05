Dotan presenteert woensdagochtend nieuw lied

De zanger, die momenteel in Los Angeles zijn nieuwe werk voorbereidt, maakt de komende anderhalve dag via zijn sociale media meer details over het nummer bekend.

Het Parool meldde begin mei dat de getergde zanger na het ‘trollendebacle’ zijn comeback wil maken met nieuw materiaal. De zanger heeft een nieuw contract getekend bij platenmaatschappij 8Ball Music, waar ook onder anderen André Hazes, Miss Montreal, Di-rect en Maan onder contract staan.

Bekijk ook: Dotan geeft bedrog toe

Dotan wil met nieuwe nummers zijn imago weer oppoetsen na onthullingen dat de zanger online nepaccounts gebruikte om zelf de publieke beeldvorming over hem te beïnvloeden. Bovendien had de zanger diverse verhalen over ontmoetingen met fans verzonnen.

De laatste plaat van Dotan dateert uit 2014. Het is nog niet duidelijk wanneer Dotan het volgende album presenteert.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.