Frank Sanders had corona: ’Het was dagenlang verschrikkelijk’

Frank Sanders in de woning waar hij zo lang gelukkig was met Jos Brink. Ⓒ HH/ANP

Nét toen hij in een nieuw huis aan een nieuw leven wilde beginnen, ging het mis met FRANK SANDERS (74). De kwieke theatermaker, die dertien jaar geleden zijn grote liefde JOS BRINK verloor, kreeg corona en was er beroerd aan toe. Nu is hij terug in zijn nieuwe huis. Welke rol speelt daar een 35-jarige Iraniër bij?