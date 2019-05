Paul Groot gaat in Sondheim-musical spelen

Behalve Groot spelen ook Maartje van de Wetering, Tjebbo Gerritsma, Cystine Carreon, Esther Maas en Jeremy Baker rollen in de musical.

De voorstelling vertelt over de charmante, succesvolle Robert die er achter komt dat hij iets lijkt te missen in het leven. Mannen willen hem zijn, vrouwen willen hem hebben, maar toch is hij nog steeds single. Vrienden trouwen en scheiden, hebben relaties en kinderen en staan vol in het leven. Maar Robert blijft toeschouwer en vraagt zich af: heb ik een ander nodig om mezelf te zijn?

Company won onder meer vijf Drama Desk Awards en zes Tony's. PIT Producties bracht eerder de musicals Into the Woods en Putting It Together naar Nederland.