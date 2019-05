Streetlab-maker Daan Boom gaat theater in

Dat heeft producent Bos Theaterproducties maandag bekendgemaakt. De voorstelling van Boom is van begin oktober tot en met begin april te zien. „Een solovoorstelling is waar ik van jongs af aan al van droomde”, stelt hij. „Ik heb eerst wat podiumervaring opgedaan in de show van Hans Liberg en wordt nu met behulp van Peter Heerschop klaar gestoomd om solo het podium te betreden. Ik vind het doodeng, maar heb ongelooflijk veel zin om door heel Nederland te touren met mijn show.”

Boom is momenteel te zien in de YouTube-serie Kelderklasse 15. In deze realityserie zet het voetbalteam van de presentator alles op alles om de kampioenstitel te bemachtigen.