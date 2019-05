Manager Martin Garrix: ’Hij doet het voorlopig even rustig aan’

Een woordvoerder van Garrix heeft dit maandag bevestigd. „Het gaat goed met hem, alles is onder controle”, aldus de zegsman. Voor zover bekend hoeven er geen optredens van Garrix te worden afgezegd. „Maar hij doet het voorlopig even rustig aan, dat wel.”

Het is niet exact bekend wat er met de enkel van Garrix aan de hand is. Zijn management wil hier geen toelichting op geven. De Nederlandse dj werd na de val naar het ziekenhuis gebracht omdat hij veel pijn had. „Het blijft afwachten hoe het herstel verloopt”, beklemtoont de woordvoerder.

Bekijk ook: Hier raakt Martin Garrix gewond