Dotan: ’Ik ben blij dat ik weer terug ben’

Dotan kwam vorig jaar onder vuur te liggen nadat bekend werd dat hij nepaccounts gebruikte om zelfs de publieke beeldvorming over hem te beïnvloeden. Ook verzon Dotan verhalen over ontmoetingen met fans. Op Twitter spreekt de zanger van „het moeilijkste jaar uit zijn leven”, maar ook het meest „leerzame.”

Dotan schrijft: „Ik ben nog nooit zoveel gegroeid op persoonlijk vlak en heb daar de tijd voor moeten nemen. Sorry dat ik in al die tijd niets van me heb laten horen.”

Na de trollenaffaire dook de zanger onder, maar hij is dolblij dat hij nu weer de studio is ingedoken en er nieuwe muziek uitkomt. „Het is een liedje wat ik schreef in een tijd waarin ik niets voelde en niet meer wist hoe het was om iets te voelen... maar er wel alles aan wilde doen om daar weer te komen. (...) Ik ben blij dat ik weer terug ben en kan niet wachten om weer het podium op te kruipen met veel nieuwe muziek.”