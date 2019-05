Goedele Liekens blijft ondanks politieke carrière op tv

„Ik ga er nog een aantal programma’s bij blijven doen.” Welke dat zijn, maakte Liekens niet bekend. Voor RTL maakte ze programma’s als Sex Academy en Divorce Hotel. Volgens Goedele is haar nieuwe baan, „vergelijkbaar met de Tweede Kamer”, ook goed te combineren met andere jobs. „De meeste parlementariërs hebben er nog een baan naast.”

Dat ze met ruim 15.000 voorkeursstemmen is gekozen, doet de Belgische vedette „heel veel goed.” „Anders had ik het niet gered.” De seksuologe beseft maar al te goed dat alle ogen nu op haar zijn gericht, zo laat ze weten in 6 Inside. „Natuurlijk is dat moeilijk. Je staat op de lijst, wordt gevraagd, maar je bent ook een nieuwkomer die zich moet bewijzen.”

Liekens gaat voor de partij Open Vld in het Federale Parlement zitten.