Koning Juan Carlos officieel met pensioen

Juan Carlos stelt in een brief aan zijn zoon Felipe, die is gepubliceerd op de website van het hof, dat het na vijf jaar tijd is voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Volgens het voormalige staatshoofd heeft hij zijn beslissing vorig jaar gemaakt nadat hij zijn 80e verjaardag en het 40-jarig bestaan van de Spaanse grondwet had gevierd.

„Met een weloverwogen overtuiging heb ik vandaag mijn verlangen geuit om deze stap te zetten en op 2 juni te stoppen met alle institutionele activiteiten”, aldus Juan Carlos. „Ik neem deze beslissing als een trotse vader en met grote genegenheid. Een dikke knuffel van je vader”, zo sluit hij de brief af.

Het aantal publieke optredens van koning Juan Carlos was sinds zijn troonsafstand in 2014 overigens beperkt. Opvolger Felipe hield zijn vader liever op afstand vanwege de vele schandalen en schandaaltjes - van seriële echtbreuk tot mogelijke belastingontduiking - die aan Juan Carlos kleven. De koning-emeritus houdt zich daarom voornamelijk met liefhebberijen als zeilen, lekker eten, het bijwonen van stierengevechten en uitstapjes naar de Formule 1 bezig.

Juan Carlos tobt bovendien met zijn gezondheid. Eerder dit jaar werd bekend dat hij een operatie had ondergaan wegens huidkanker.