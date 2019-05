Miley Cyrus releaset vrijdag nieuwe muziek

De aankondiging komt kort nadat Miley drie nieuwe singles ten gehore bracht tijdens de radioshow BBC Radio 1’s Big Weekend. Zaterdag zong ze Mother’s Daughter, Dream en Cattitude. Naar verwachting staan deze allemaal op de nieuwe plaat, net als een single genaamd Bad Karma. Dat nummer kwam al in meerdere teasers voorbij.

She Is Coming is de eerste muziek die Miley uitbrengt sinds haar album Younger Now uit 2017. Daarop stond onder meer de hit Malibu. Eind vorig jaar verscheen nog wel de single Nothing Breaks Like A Heart, een samenwerking met Mark Ronson.