Johan Derksen twijfelt aan oprechtheid Glennis Grace

„Weet je waarom dit excuus nu komt? Het is heel eenvoudig. De podia zijn weer open en ik denk dat er heel weinig uitnodigingen om op te treden komen”, concludeerde Derksen vrijdag in zijn talkshow Vandaag Inside op SBS6. „Ik denk dat Borsato ook niet zo veel boekingen heeft. Die komt ook nog wel een keer met een excuus en die kan er ook nog bij huilen. Dus dat wordt helemaal leuk.”

Derksen vermoedt dat de Ladies of Soul, waar Grace deel van uitmaakt, misschien wel gedreigd hebben om afscheid van de zangeres te nemen als ze geen excuses zou maken. Hij vindt het dan ook opvallend dat ze nu pas met de spijtbetuiging komt. „Die andere dames zeiden: ’we weten niet of we haar er nog wel bij willen hebben’. En die gaan weer toeren, en daar gaat haar carrière en daar gaat haar poen.”

Grace bood vrijdag in een filmpje haar „oprechte excuses” aan voor het geweldsincident waar ze begin februari bij betrokken raakte in een supermarkt in Amsterdam. De zangeres handelde naar eigen zeggen uit moederinstinct en emotie, terwijl ze naar eigen zeggen beter tot tien had kunnen tellen.