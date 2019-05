Kate Mara en Jamie Bell krijgen eerste kind

Het is het eerste kind voor het koppel, dat al vier jaar samen is en in 2017 trouwde. Kate Mara brak door met haar rol als journaliste Zoë Barnes in de hitserie House of Cards. Bell is onder meer bekend van rollen in Billy Elliot en Tin-Tin. Binnenkort is hij te zien in Rocketman, de musical over het leven van Elton John.

