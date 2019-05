Opnames bioscoopfilm Penoza afgerond

Zij plaatste twee foto’s; eentje waarop zij regisseur Diederik van Rooijen knuffelt, en eentje waarop zij met haar filmmoeder Carmen en haar twee filmbroers in het water ligt. „Lief Penoza, tien jaar geleden begonnen we onze verkering”, schrijft Ten Napel. „Je gaf me en bevestigde m’n droom. Ik leerde film kennen als een plek waar mensen samenwerken, waar iedereen ertoe doet en gelijk is. Dat is als puber van 16 een bijzondere plek om op te groeien. (...) Ging het thuis of in de liefde niet zo goed was de make-up de aangewezen plek om uit te huilen.”

De film, die eind november in de bioscopen te zien zal zijn, volgt na vijf succesvolle seizoenen Penoza. Over het verhaal van de film is nog niet veel bekend, al is wel naar buiten gebracht dat drugskoningin Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) nog leeft. Dit was na het slot van seizoen 5 onduidelijk.

De opnames van de Penoza-film vonden plaats in Canada en Nederland. Een groot aantal vaste acteurs uit de serie keert terug in de film. Alle leden van het gezin Van Walraven zullen in de film te zien zijn, net als de vaste handlangers Luther (Raymond Thiry) en Berry (Loek Peters) en rechercheur Jim Leeflang (Hajo Bruins).

De film wordt geschreven en geregisseerd door Diederik van Rooijen, die ook grotendeels verantwoordelijk was voor de serie.