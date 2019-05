Gouden Kalf-film op Amerikaanse streamingdienst

Knibbe maakte een korte documentaire van gesprekken die hij voor een toekomstig speelfilmproject had met de weinige nog levende getuigen van de Amerikaanse atoomproeven in de jaren vijftig. Na meer dan veertig jaar verplicht stilzwijgen delen de laatste ’atomic soldiers’ hun onthutsende ervaringen.

Het is bijzonder dat een Nederlandse productie op zo’n groot Amerikaans platform belandt. The Atlantic is niet alleen een streamingdienst, maar ook een website en een magazine dat in 2016 werd uitgeroepen tot tijdschrift van het jaar in de VS. Het platform richt zich vooral op content over politiek en grote maatschappelijke kwesties.