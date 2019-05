Lampenkamp van Jan Wolkers brengt 3000 euro op

In zijn roman Kort Amerikaans (1962) maakte Wolkers gewag van het beschilderen van lampenkappen door de hoofdpersoon, maar hij deed het in de oorlog tijdens zijn jonge jaren ook zelf. Oude prenten werden eerst overgetrokken. „De lampenkap die nu boven water is gekomen voldoet precies aan deze beschrijving”, aldus het veilinghuis.

Ⓒ NRC Veilingen

De lamp in kwestie is volgens het veilinghuis lang geleden afgedankt en de kap is sindsdien plat bewaard in een map. Hij is afkomstig uit de nalatenschap van Petrus Idenburg, jurist en lector aan de Universiteit Leiden. Hij trad af als secretaris van een universiteitscommissie toen hij zich niet kon vinden in het ontslag voor niet-arische docenten. Na de bevrijding werd hij herbenoemd.