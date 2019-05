Nederlandse muziekdocumentaire op tour door VS

In de film worden de Nederlands-Indische wortels van een groot aantal bekende Nederlandse muzikanten belicht. Onder anderen Anneke Grönloh, Sandra Reemer, Boudewijn de Groot, Liesbeth List, Riem de Wolff en Ernst Jansz verleenden hun medewerking aan de film. Zij vertellen over hun achtergrond en hoe hun achtergrond een grote rol speelt en heeft gespeeld in hun muzikale levens.

Klanken van Oorsprong is van 5 tot en met 23 juni te zien in een groot aantal arthouse-theaters door heel de VS. Regisseur Hetty Naaijkens zal bij de meeste viewings aanwezig zijn. Er zijn onder meer vertoningen in San Francisco, Los Angeles en Portland. Begin 2020 volgen er nog extra vertoningen in Florida en New York.

De film trok in Nederland 25.000 bezoekers. De dvd-presentatie vond afgelopen zondag plaats op de Tong Tong Fair op het Malieveld in Den Haag.