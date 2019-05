Igmar Felicia en Fien Vermeulen hebben relatie

„We hebben het heel leuk met elkaar, we hebben een relatie”, zo vertelt Igmar in de uitzending van Shownieuws, waar hij te gast was om te vertellen over zijn nieuwe programma op Radio 538.

Veel meer wil de dj er niet over kwijt. „Wij hebben een relatie, dan komt het naar buiten. Iedereen wil er wat over weten, ik heb er niks mee.”

Igmar en Fien leerden elkaar kennen bij Qmusic, waar Igmar tot voor kort een programma maakte en waar Fien nieuwslezeres is.