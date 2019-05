Nieuwe ELLENDE voor La Paay

En wéér is er gedoe in het leven van Patricia Paay. Nadat zij dit weekend van de trap viel, ligt ze in het ziekenhuis. Haar man Robbert is een grote steun. Ⓒ BSR Agency

Het zit PATRICIA PAAY in haar roemruchte leven niet bepaald mee. Opnieuw is er ellende in haar leven, nu ze is opgenomen in het ziekenhuis na een val van de trap. Gemakkelijk heeft de opperdiva het momenteel niet. ,,Alles doet me zeer.’’