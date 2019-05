Will Smith verrast bioscoopbezoekers Aladdin

Will speelt in de live-actionremake de geest, de rol die in de animatieversie uit 1992 werd ingesproken door Robin Williams. Ook de Nederlandse acteur Marwan Kenzari heeft een grote rol in de nieuwe film, hij speelt slechterik Jafar.

De remake doet het goed in de bioscopen; volgens The Hollywood Reporter haalde het verhaal over prinses Jasmine die haar grote liefde vindt in de lokale marktdief Aladdin in de eerste dagen wereldwijd al meer dan 200 miljoen op. Ook in Nederland zagen al ruim 150.000 mensen de film in het eerste weekend na de première.