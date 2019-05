Weer klachten over geluid bij Spice Girls

„Zo teleurstellend als je zoveel hebt betaald voor een unieke ervaring”, schrijft een fan op Twitter. „Belachelijk dat jullie niets aan het geluid hebben gedaan na de klachten over de eerste show van vrijdag”, zegt een ander. De meidengroep zelf heeft nog niet gereageerd op de klachten van de show op maandag. Zaterdag liet Melanie B., na alle negatieve berichten na het eerste concert in Dublin, wel weten dat ze hoopte dat het geluid een stuk beter zou zijn in Cardiff.

Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie B. en Melanie C. doen met hun reünietournee in totaal dertien steden in Ierland, Wales, Engeland en Schotland aan. Op 15 juni sluiten ze af in Londen. Victoria Beckham liet vanwege drukte verstek gaan.

