Nieuwe single Cardi B komt vrijdag uit

Cardi postte al in december een teaser voor Press, waarin ze in de geluidstudio playbackt op het nummer dat er wordt gedraaid. Op de plaat rapt ze dat ze geen media-aandacht meer nodig heeft. De laatste single van de rapper stamt uit februari, toen ze samen met Bruno Mars het nummer Please Me uitbracht.

De muzikante won dit jaar een aantal belangrijke prijzen. In februari was ze de eerste vrouwelijke rapper die solo een Grammy voor beste album won, en eerder deze maand won ze zes Billboard Music Awards. Daarmee staat het totaal voor haar op zeven - meer dan welke andere vrouwelijke rapper ooit.