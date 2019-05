Erven Michael Jackson schikken met manager

Tohme Tohme klaagde de erven in 2012 aan. Hij beweerde dat hij nog geld krijgt voor zijn inspanningen in het laatste jaar dat Michael leefde. Hij vond ook dat hij recht had op een deel van de opbrengst van docu This Is It, en meende dat hij nog een som geld tegoed had omdat hij ooit een lening regelde om ranch Neverland te redden van een faillissement.

De partijen gaven maandag een verklaring aan The Hollywood Reporter. „De erven van Michael Jackson en zijn voormalig manager Tohme Tohme bevestigen dat ze op vriendschappelijke voet een schikking hebben getroffen in een rechtszaak die liep in Santa Monica. De estate erkent de inspanningen die hij voor Michael heeft verricht. Deze vertrouwelijke overeenkomst maakt een einde aan een tien jaar lopend contractdispuut.”