Ex-vrouw DMX: ik ben mijn beste vriend en mentor verloren

„Vandaag ben ik 50 jaar geworden, maar ik kan het niet opbrengen om die mijlpaal te vieren zonder het leven van een van de belangrijkste personen uit mijn bestaan te vieren, mijn ex-man. Ik dank God voor zijn leven en de lessen die hij ons geleerd heeft, die weer doorgegeven worden aan volgende generaties. De afgelopen week ben ik door een emotionele achtbaan gegaan, het is heel veel om allemaal te bevatten”, aldus Tashera.

Omkijken in negativiteit doet Tashera niet. „Alles wat tussen ons is gebeurd, heeft een reden gehad. Het heeft me gevormd tot de vrouw die ik vandaag de dag ben. Het leven is fragiel en bijzonder tegelijkertijd.”

DMX, wiens echte naam Earl Simmons is, en Tashera kregen vier kinderen: Xavier (28), Tacoma (21), Sean (18) en Praise Mary Ella (15). De rapper, die afgelopen vrijdag overleed aan de gevolgen van een overdosis drugs, heeft nog negen andere kinderen bij verschillende vrouwen. Alle vrouwen en kinderen vormden de afgelopen week een hecht front om DMX te steunen.