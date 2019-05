Springsteen gaat toeren met E Street Band

„Ik ga dit najaar de studio in met de E Street Band, en als we daar klaar mee zijn, gaan we toeren”, aldus de 69-jarige. Hij onthulde ook dat er een documentaire in de maak is die hem volgt tijdens het maken van zijn nieuwe plaat Western Stars, die volgende maand uitkomt. „We hebben een backstage-film gemaakt, waarin we het hele proces van start tot einde bij mij thuis hebben vastgelegd. Ik ben er heel blij mee”, aldus The Boss.

De zanger bracht de afgelopen weken al twee nummers uit van het langverwachte album, Hello Sunshine en There Goes My Miracle. Hij liet zich voor het album inspireren door Californische popmuziek van onder anderen Glenn Campbell en Burt Bacharach uit de jaren 60 en 70.