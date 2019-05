’Politie sloeg zich voor de kop’

Presentator Rick Nieman: „„We hebben Misdaadcollege niet gemaakt om oude wonden open te rijten.” Ⓒ Valerie Kuypers

Het werk van politie en justitie ligt permanent onder een vergrootglas. In Misdaadcollege doen ze nu een boekje open aan de hand van een aantal spraakmakende zaken. Presentator Rick Nieman zag in dertig jaar journalistiek veel misdaad voorbij komen, maar was toch verrast door de complexiteit van het werk.