Ellen DeGeneres als tiener seksueel misbruikt

De 61-jarige Ellen vertelt dat de man hiermee begon toen haar moeder Betty werd gediagnosticeerd met borstkanker. „Hij zei toen ze niet thuis was dat hij een knobbeltje in haar borst had gevoeld en dat hij die van mij ook moest checken”, blikt de presentatrice terug. Vervolgens deed hij dit meerdere keren.

Ellen vertelt ook hoe ze een keer moest vluchten voor haar stiefvader. „Hij probeerde mijn deur open te breken en ik trapte het raam open om weg te rennen omdat ik wist wat er zou gaan gebeuren. Ik wilde niets aan mijn moeder vertellen omdat ik haar beschermde en wist dat het haar ongelukkig zou maken.”

Bescherming

Uiteindelijk besloot de talkshowhost het een paar jaar later toch aan haar moeder te vertellen. „Ik had haar nooit in bescherming moeten nemen. Ik had mezelf moeten beschermen en ik vertelde haar jarenlang niets. En toen ik het haar eindelijk vertelde, geloofde ze me niet en bleef ze nog achttien jaar met hem getrouwd. Uiteindelijk ging ze bij hem weg omdat hij zijn kant van het verhaal steeds veranderde.”

Hoewel Ellen en haar moeder nu een betere band hebben, neemt de presentatrice haar het verleden wel kwalijk. „Ik wilde dat ze beter voor me had gezorgd. Ik wou dat ze me had geloofd. Ze heeft wel haar excuses aangeboden, maar toch.”

De talkshowhost besloot open te zijn over het misbruik om andere slachtoffers te helpen. „Het is tijd voor ons om een stem te hebben. Het is tijd voor ons om de kracht te hebben.”