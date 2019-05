Meek Mill beschuldigt hotel van racisme

De muzikant twitterde zondag dat het hotel een racistisch beleid voert en dat dat niet ongewoon is in Las Vegas. Het hotel beweerde maandag echter dat het aan het team van de rapper had doorgegeven dat het feest dat hij wilde bezoeken vol was en hij toch kwam opdagen, waarna hem de toegang werd geweigerd.

Op beelden die TMZ in handen heeft, is echter te horen dat een beveiligingsbeambte het tijdens de discussie of Meek naar binnen mocht had over een eerdere incident met de rapper. Die vraagt daarop om uitleg, maar krijgt geen verdere toelichting krijgt. De muzikant zegt in de video dat hij misschien wel alleen een hapje gaat eten in het hotel, maar ook dat mag niet van de security.

Meek twitterde naar aanleiding van de hotelruzie: „En dan vragen ze zich af waarom sommige van ons zo snel ons geduld verliezen. We zijn het zat om op deze manier behandeld te worden.”