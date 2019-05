Iggy Azalea schrapt sociale media na naaktfoto

De beelden zijn afkomstig van een shoot voor de Australische GQ drie jaar geleden. Op foto’s in dat blad bedekte Iggy haar borsten, maar de afgelopen dagen circuleerden beelden uit de sessie waarop ze dat niet doet op sociale media. Daar is de muzikante behoorlijk pissig over. „Ik voelde me op m’n gemak bij zo’n respectabel blad, wetende dat alleen de beelden waarop ik me met mijn handen bedekte zouden worden gebruikt. Ik heb nooit toestemming gegeven voor het vrijgeven van topless foto’s. Er was geen reden voor iemand om die te bewaren.”

De Australische zegt niet alleen boos te zijn over het lek, maar ook ’overrompeld, vernederd, boos, verdrietig en nog een miljoen andere gevoelens’ over de reacties. „Ik zie een hoop opmerkingen van mannen die hun gedachten en fantasieën over mijn lichaam delen, en daar ben ik echt door van slag. De perverse dingen die mensen zeggen zijn te veel voor me.”