Youp van ’t Hek haalt snoeihard uit naar Arie Boomsma, Genee en adverteerders

Youp van ’t Hek neemt vooral Arie Boomsma te grazen in zijn column. Zo noemt hij hem een ’gereformeerde inktlap’ zonder gevoel voor humor. Youp stelt graag een mondkapje te dragen, omdat hij doodsbang is dat de voormalig EO-presentator hem ziet lachen. „Als Arie mij hoort of ziet lachen om een foute mop dan ben ik de Sjaak. Of sterker nog: als hij mij iets seksistisch hoort vertellen, dan luidt hij onmiddellijk de fatsoensklok. Dan gaat hij samen met ene Norbert ter Hall adverteerders bellen. Dat ze alle geplande commercials rond mijn komende oudejaarsconference moeten schrappen.”

Bekijk ook: SNS Bank en Gamma willen in gesprek met Veronica

Hij noemt filmregisseur Norbert ter Hall ’een doodenge deugneus eerste klas, die tachtig jaar geleden een bloeiende carrière had kunnen maken bij een zekere partij’. „Samen met onze Arie uiteraard.” Ter Hall reageert er op Twitter overigens laconiek op. „Ik word genoemd”, schrijft hij.

Youp neemt Arie nog eens op de hak. „Arie deugt. Aan alle kanten deugt-ie. Jezus Christus wat deugt onze Arie. Hij is de opperbevelhebber van het almaar uitdijende gutmenschenbataljon.” Wel is hij dan weer vergevingsgezind, merkt de cabaretier op, gezien het feit dat Boomsma Johan Derksen ’eerst aangeklaagd als racist’ en twee dagen later stelde dat Johan dat in zijn ogen niet is. „Wij weten dat al twintig jaar. Johan is gewoon de cliniclown van een Drents bejaardenhuis met regelmatig een totaal verkeerde grap. Maar wel een leuke grap.”

Ook met Genee maakt hij korte metten om meteen de Albert Heijn ook maar te boycotten. „Als ik die Wilfred Genee over een jaar met een Daklozenkrant voor een Albert Heijn zie staan krijgt hij van mij geen cent. Zoals ik ook de Appie voorlopig niet meer in ga. Burgerlijke fatsoensrakkers. Als ik deze grootgrutter was zou ik oudejaarsavond niet adverteren. En Bavaria moet ook uitkijken. Ik heb een beetje ervaring met bier.”

Op Twitter wordt zijn column massaal gedeeld en zowel bejubeld als bekritiseerd.