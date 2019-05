Igmar niet zenuwachtig voor start bij 538

Igmar, die van Qmusic komt, gaat een weekendshow in de avonduren presenteren. „Het heet Bij Igmar. Zo heette mijn show bij SLAM! ook en dat vond ik een mooie naam omdat ik denk dat het de lading goed dekt. Ik wil dat er veel gebeurt in de show, zodat mensen het erover hebben. Zo van: waar heb je dat gehoord? Bij Igmar.”

Hoe de show er precies uit gaan zien, kan de dj echter nog niet echt verklappen. „We zijn nog heel erg lekker ’under construction’ bezig en aan het kijken wat we precies allemaal gaan doen.” Wel heeft Igmar veel te zeggen over de invulling van zijn nieuwe programma. ”538 is natuurlijk een zender met een duidelijk eigen profiel, maar ik heb veel vrijheid gekregen in wat ik kan en mag doen.”

Droom

Voor de dj, die in 2014 de Marconi Award voor aanstormend talent won, is zijn overstap naar Radio 538 een uitgekomen droom. „Als kind had ik al shirtjes van 538 besteld en ik luisterde echt altijd al. Vroeger racete ik naar huis om de middagshow van Ruud de Wild te luisteren.”

Wel denkt Igmar dat je als dj niet per se naar een droomzender toe moet werken. „Als dj moet je niet bezig zijn met ’de droomplek’, maar meer met wat je nog allemaal wilt leren en ontwikkelen. Van alle stations waar ik heb gewerkt, heb ik iets geleerd.”