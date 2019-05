’Justin Bieber schuift bruiloft op lange baan’

De 25-jarige Justin en de 22-jarige Hailey trouwden vorig jaar september in het geheim en waren van plan later nog een groot feest te geven voor familie en vrienden. „Ze zullen nog steeds een bruiloft organiseren wanneer ze er klaar voor zijn. Het allerbelangrijkste voor ze is dat Justin mentaal gezond is.”

Met de zanger, die sinds februari in therapie zit vanwege een depressie, gaat het wel stukken beter. „De behandeling lijkt hem enorm te hebben geholpen. Het heeft zijn denkwijze veranderd. Hij leeft meer bij de dag. Wanneer hij namelijk te ver vooruit kijkt raakt hij gestrest en voelt hij druk.”