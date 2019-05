Paul van Vliet op verjaardag Van Vollenhoven

„Het was een grote verrassing dat Paul van Vliet nog een keer optrad met zijn cabaret”, zegt Van Vollenhoven in Spraakmakers op NPO Radio 1. Speciaal voor de gelegenheid had de cabaretier, die nog sporadisch optreedt, deed hij een nieuw en aangepast programma.

Voor Pieter is er ondanks zijn hoge leeftijd van binnen weinig veranderd. „Het lichaam laat je soms in de steek, maar geestelijk is er geen grote verandering”, vertelt hij. „Het is er en dat moet je gewoon aanvaarden.”