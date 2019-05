Comedyprogramma Lowlands compleet

Daarnaast reizen ook onder anderen goochelaars Hans en Steven Kazàn, collectief Comedytrain, Erik van Muiswinkel en Ronald Snijders af naar het festival in Biddinghuizen. De comedy-acts zijn te vinden in de tenten Juliet en Adonis.

Het muzikale programma van Lowlands, dat dit jaar plaatsvindt van 16 tot en met 18 augustus, is nog niet compleet. Wel werd eerder bekendgemaakt dat headliners als Tame Impala, Twenty One Pilots, Billie Eilish en The National het podium beklimmen. De kaartjes zijn uitverkocht.